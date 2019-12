Pará ocupa a segunda posição em ranking de mortes violentas no Brasil, diz IBGE

Crime ocorrido no Jurunas na noite de segunda (2): Pará teve 4,8 mil mortes por causa violentas em 2018 (Foto:Cristino Martins)

Das 33, 5 mil pessoas mortas no estado em 2018, 14, 5% foram de causas não naturais

O Pará ocupou a segunda colocação (14, 5%) em mortes por causas violentas no país em 2018, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quarta-feira (4).

De acordo com o relatório, o estado ficou atrás apenas do Amapá (16,3%). No total 4,8 mil das mortes registradas no estado se enquadram na definição – e compreendem causas como homicídios, suicídios e acidentes.

Os números divulgados pelo instituto mostram que os homens foram a maioria das vítimas, com 4,2 mil mortes (87,7% dos óbitos). As mulheres representaram 12,3% da porcentagem, com 599 mortes violentas registradas.

A maior quantidade de óbitos no estado em 2018 veio das pessoas na faixa etária de 20 a 24 anos – um total de 1,2 mil mortes. A faixa etária que apresentou menos mortes foi a das crianças de 5 a 9 anos, com apenas 102 óbitos no ano passado.

Segundo a pesquisa, 33,5 mil pessoas morreram no Pará em 2018, de causas naturais e violentas. O resultado manteve estabilidade se comparado a 2017, quando morreram 33,3 mil. O maior percentual foi de homens, com 61,6% dos óbitos. Foram 20,5 mil mortes de pessoas do sexo masculino e 13 mil (38,4%) de pessoas do sexo feminino.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...