Pará ocupa primeiro lugar na região norte em venda de cédulas falsas

A PF orienta para que aquelas pessoas que caiam no golpe do dinheiro falso, que se dirija rapidamente a polícia para que a queixa seja registrada. Assim o processo para enontrar os responsáveis por essa distribuição seja agilizada.

A Polícia Federal em parceria com o Banco Central está investigando a pratica criminosa de venda de dinheiro falso pela internet. Somente este ano, duas mil cédulas já foram falsificadas no Pará. Na última segunda-feira (15), uma mulher foi presa tentando comprar equipamentos eletrônicos com R$1.000,00 em notas falsas.

