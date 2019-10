Pará: pai é preso por abandonar três crianças para beber em bar

BARRACO NÃO TINHA ENERGIA E NEM COMIDA(Foto: Reprodução Debate Carajás)

Um homem de 61 anos foi detido, na noite de quinta-feira (10), por ter abandonado três crianças – com idades entre 7 e 9 anos de idade – em um barraco, sem energia elétrica e comida, na vila Brejo do Meio, que fica a cerca de 25 quilômetros de distância de Marabá, no sudeste paraense. O homem é pai das crianças.

De acordo com informações da Polícia Militar, a situação de abandono foi denunciada pela população da vila. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram as crianças sozinhas e deitadas em um colchão no chão.

O pai das crianças, Antônio José Ferreira da Silva, de 61 anos, foi encontrado na Vila União, distante 124 quilômetros de Marabá, bebendo em um bar. Ele foi preso em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Antônio Silva foi apresentado na 21ª Seccional de Polícia Civil, onde ficou preso, à disposição da Justiça.

(Com informações do portal Debate Carajás)

sexta-feira, 11/10/2019, 22:57 – Atualizado em 11/10/2019, 23:03 – Autor: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...