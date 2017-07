Pará perde 28,3 mil linhas de telefonia fixa em um ano

Já nos últimos 12 meses, a perda total foi de 28.292 linhas

No mês de maio de 2017, a telefonia fixa registrou 454.572 linhas em operação no Estado do Pará, sendo 198.460 para as autorizadas e 256.112 para as concessionárias. Esse total representa uma diminuição de 644 (-0,32%) para as autorizadas e 783 (-0,30%) para as concessionárias em comparação com o mês anterior. Em abril passado eram 455.999 linhas fixas – 199.104 para as autorizadas e 256.895 para as concessionárias.

Já nos últimos 12 meses, a perda total foi de 28.292 linhas – eram 482.864 linhas em maio de 2016. As empresas autorizadas apresentaram redução de 8.679 (-4,19%). Nesse mesmo período as concessionárias registraram declínio de 19.613 (-7,11%), de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em todo o País, a redução mensal foi de 75.357 linhas totalizando em maio 41.293.287 linhas em operação – 16.931.393 para as autorizadas e 24.361.894 para as concessionárias. A diminuição foi de 2.277 mil (-0,01%) para as autorizadas e 73,08 mil (-0,30%) para as concessionárias. Em relação a maio de 2016, as empresas autorizadas apresentaram redução de 479,19 mil (-2,75%) e as concessionárias de 1,07 milhão (-4,20%).

A autorizada Algar Telecom apresentou a maior evolução entre as prestadoras no País, de 9,27 mil (+3,36%) no mês de maio quando comparado com abril de 2017, seguida da Tim com 3,70 mil (+0,70%). As empresas que apresentaram as maiores quedas foram a Claro, com menos 46,97 mil linhas (-0,43%) e a Vivo, com diminuição de 11,36 mil (-0,24%). Nas concessionárias, a empresa Algar Telecom também registrou o maior crescimento, com 5,77 mil linhas (+0,78%), seguida pela Claro com 27 novas linhas fixas (+1,52%). As outras prestadoras registraram diminuição.

Nos últimos 12 meses, a Algar Telecom liderou o aumento de linhas nas autorizadas, com 33,25 mil novas linhas (+13,18%), seguida da Oi com 9,82 mil (+6,28%). As prestadoras que registraram maior diminuição foram a Claro, com menos 468,81 mil (-4,13%) e a Tim com menos 76,40 mil linhas (-12,54%). Nas concessionárias o número de maior evolução também foi para Algar Telecom, que teve acréscimo de 17,79 mil linhas (+2,44%), seguida da Sercomtel com 4,67 mil (+2,72%). Nesse setor, as prestadoras que apresentaram maior queda foram a Oi, com menos 713,27 mil (-4,89%) e a Vivo com menos 378,38 mil (-3,80%).

Os estados que apresentaram as maiores evoluções no mês de maio deste ano quando comparado com abril, no grupo das autorizadas, foram o Mato Grosso, com aumento de 360,43 mil (+233,58%), seguido do Rio de Janeiro, com 222,03 mil novas linhas (+10,64%). Já os estados que apresentaram as maiores quedas foram o Distrito Federal, com menos 312,68 linhas (-50,57%) e Minas Gerais com menos 224,66 mil (-16,91%).

As concessionárias registraram crescimento nos estados do Piauí, com 246 novas linhas fixas (+0,16%) e do Acre, com 40 linhas (+0,07%). Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram as maiores quedas, com menos 19,19 mil (-0,66%) e menos 13,54 mil (-0,14%), respectivamente.

O Mato Grosso também lidera a evolução nos últimos 12 meses no grupo das autorizadas, com 360,72 mil linhas fixas (+234,21%), seguida por Santa Catarina, que teve acréscimo de 128,03 mil linhas (+19,13%). Nesse setor, os estados que registraram maior diminuição foram também o Distrito Federal, com menos 308,20 mil (-50,20%) e Minas Gerais com menos 257,70 mil (-18,93%).

Já nas concessionárias os estados que mais cresceram foram o Goiás com 5,78 mil linhas (+0,76%), seguido do Piauí com 455 linhas (+0,30%). As regiões que registraram as maiores quedas foram São Paulo, com menos 376,41 mil (-3,72%) e Rio de Janeiro, com menos 185,69 mil (-6,06%).

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...