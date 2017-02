Pará perde quase cinco mil postos de trabalho

A queda de empregos formais na Região Norte foi 5,47%

A Indústria de Transformação foi o terceiro setor econômico do estado com o maior volume de desemprego formal, com queda de 5,37%, o que significa 4.776 postos de trabalhos a menos em todo o Pará no ano de 2016. Os dados são do Dieese/PA e foram divulgados nesta sexta-feira (3). No levantamento, foi verificado que o Pará admitiu 30.960 pessoas, contra 35.736 desligamentos. O estudo teve base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

O balanço sobre a Flutuação dos Postos de Trabalho no Setor da Indútria de Transformação no Estado do Pará, em dezembro de 2016, mostra um saldo negativo de empregos formais em 1,51%, com menos 1.284 postos. Neste período, foram 1.417 admissões contra 2.701 desligamentos. Em dezembro de 2015, a indústria paraense apresentou uma queda um pouco maior, com menos 1.560 postos de trabalho.

No mesmo período, o estudo mostra ainda que o setor teve baixa em todos os estados da Região Norte. O destaque ficou com o Amazonas, com menos 1.539 postos, seguido do Pará, com saldo negativo de 1.284 e Rondônia, com menos 275.Na região, foram admitidas 3.950 pessoas, contra 7.393 desligamentos, gerando um saldo negativo de 3.443 postos de trabalhos. O decréscimo de empregos formais foi de 1,36%.

Ainda de acordo com as análises do DIEESE/PA, em 2016 foram feitas no Setor da Indústria de Transformação 87.048 admissões contra 101.509 desligamentos, gerando um saldo negativo de 14.461 postos de trabalhos em toda a região. o decréscimo foi de 5,47%.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...