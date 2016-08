Pará perdeu mais de 3.200 empregos no campo em 12 meses.

O Pará perdeu 3.222 postos de trabalhos nos últimos 12 meses no setor da agropecuária. Com relação aos primeiros sete meses do ano, esse número chegou a menos 955 postos de trabalhos. Os dados são de uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta segunda-feira (29).

Segundo o estudo, nos últimos 12 meses foram feitas no Pará 27.075 admissões, contra 30.297 desligamentos, e gerando um saldo negativo de 3.222 postos de trabalhos , com queda de 5,95%. No comparativo com os demais Estados do Norte, o Pará lidera a perda, seguido de Rondônia com a perda de 215 postos de trabalhos e do Tocantins com a perda de 159 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado o destaque positivo no setor ficou por conta do Acre com a geração de 260 postos de trabalhos. Em 12 meses o setor perdeu 3.286 vagas em todo o Norte, o que representou uma queda de 3,34% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os números da pesquisa em relação aos primeiros sete meses do ano também revelaram uma queda de 1,91% na geração de empregos formais no Estado. Foram feitas em todo o Pará, 15.331 admissões, contra 16.326 desligamentos, o que gerou um saldo negativo de 995 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado foram feitas 17.555 admissões, contra 18.357 desligamentos, gerando um saldo negativo de 802 postos de trabalhos. Também neste período, o Pará liderou a perda de postos de trabalho no Norte, seguido do Tocantins com a perda de 347 postos e Amazonas com a perda de 188 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado, o destaque positivo ficou por conta do Acre com a geração de 410 postos de trabalhos, seguido de Rondônia com a geração de 148 postos e do Amapá com a criação de 92 postos de trabalhos.

