Para pesquisa Vox Populi, Lula é o melhor presidente do Brasil

Apesar dos ataques diários da mídia, índices de aprovação confirmam que denúncias sem provas e sensacionalismo mostram-se ineficazes para abalar o discernimento popular sobre o ex-presidente.

(Foto:Ricardo Stuckert/Instituto Lula – Lula, em passagem por Fortaleza em abril passado: segundo pesquisa, ainda o melhor presidente do país)

São Paulo – Mesmo com ataques diários da mídia tradicional, de setores conservadores nas redes sociais e com a perseguição judiciária, o ex-presidente Lula continua com os melhores índices de aprovação popular em comparação com outros presidentes da República ou possíveis candidatos ao Planalto em 2018. É o que aponta pesquisa realizada entre 10 e 14 de dezembro pelo instituto Vox Populi e divulgada ontem (21) pela CUT. O levantamento também mostrou que a aprovação do governo Temer encontra-se em vertiginosa queda.

Para 43% dos brasileiros, Lula é o melhor presidente que o Brasil teve. O tucano Fernando Henrique Cardoso foi escolhido por 13% e ficou em segundo lugar. Para a pergunta “quem você admira/gosta muito?”, 33% dos entrevistados responderam Lula, enquanto 9% escolheram o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP). O senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu 8% das respostas.

Lula também lidera as intenções de voto no primeiro e no segundo turno das próximas eleições presidenciais, de acordo com o Vox Populi. Ele tem 31% das intenções de voto espontâneas (quando os nomes dos candidatos não são citados aos entrevistados), bem à frente de Aécio (5%), Marina (4%), FHC (3%) e Alckmin (2%).

Na estimulada, quando as opções de candidatos são apresentadas, Lula igualmente ganha de todos os possíveis adversários. Nas simulações de segundo turno ele recebeu 43% das intenções de voto contra Aécio (20%); 45% contra Alckmin (20%) e 42% contra Marina (21%).

Ainda segundo o instituto, 96% dos entrevistados responderam que ficaram sabendo que Lula foi indiciado na Lava Jato. Apesar disso, para 56% dos brasileiros, Lula fez mais coisas certas do que erradas (35%).

O presidente da CUT, Vagner Freitas, disse que os resultados da pesquisa CUT/Vox Populi mostram que “os brasileiros, mesmo os mais pobres e simples, têm discernimento, refletem e julgam racionalmente, não se deixam influenciar pela avalanche de denúncias sem provas e sensacionalismo da mídia conservadora”.

A Pesquisa CUT/Vox Populi ouviu 2.500 pessoas com mais de 16 anos, em 168 munícipios brasileiros. A margem de erro é de 2%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.

