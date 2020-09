Pará: PM manda morador abaixar volume do som e é atacado com enxada pelas costas

Caso ocorreu na cidade de Santarém na tarde de hoje | Foto:Via/WhatsApp

Um cabo da Polícia Militar do Pará sofreu uma tentativa de homicídio, no bairro da Vitória régia, em Santarém, oeste do Estado após tentar impedir que um cidadão continuasse com o som em volume alto. O caso ocorreu no início da tarde deste sábado (29).

Segundo informações de testemunhas, o policial militar teria ido à paisana na casa do morador pedir que o mesmo abaixasse o som do aparelho.

De acordo com as testemunhas, Raimundo Rafael Licata dos Santos foi a casa do homem para pedir que o mesmo baixasse altura do som pois estava incomodando os vizinhos. Porém, o policial da frente da casa começou a chamar e ninguém o atendeu. Então o policial, com a arma na mão, teria entrado pelo quintal do suspeito que por sua vez, usando uma enxada, teria desferido contra o policial militar um golpe pelas costas, o mesmo desmaiou no local.



Vítima é encaminhada para o hospital Foto:Reprodução

O policial foi socorrido para o pronto-socorro de Santarém e tem um quadro clínico estável.

DEFESA

Já o indivíduo foi preso minutos depois e conduzido à delegacia para responder por tentativa de homicídio. Na delegacia, em sua defesa, o suspeito disse que não sabia que a vítima era da polícia e que teria simplesmente visto um homem com uma arma, e por isso o teria atingido com a enxada.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém. Os fatos estão sendo apurados.

Com informações de Edney Silva

