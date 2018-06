Pará precisa vacinar mais de 25% do público alvo

(Foto: Divulgação) -A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira (22), e 436.959 pessoas que fazem parte do público-alvo do Pará ainda não se vacinaram. Segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde já foram aplicadas 1.438.191 doses do total de 1.875.150 pessoas que devem ser vacinadas no Estado. Portanto, restam ainda 25,9% do público-alvo para serem vacinados até o fim da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe iniciada em abril. O público com a menor cobertura vacinal até o momento é o das crianças, com 59,6%.

Neste ano, Pará já notificou 46 casos de gripe. O número de óbitos também preocupa, pois já são 8 mortes por influenza. O Ministério da Saúde vem alertando a população sobre a importância da vacina contra a gripe, principalmente com a proximidade do inverno, período de maior circulação dos vírus da gripe. “A doença não tem cara, ela não manda recado e a melhor forma de evitar a gripe é com a prevenção. Por isso, é importante ressaltar que a saúde é responsabilidade de todos. Não basta que o governo federal disponibilize 60 milhões de doses da vacina. É necessário que a população também se proteja e perceba o risco de morte por complicações da gripe”, observou o ministro.

Em todo o País, 9,5 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra gripe. Deste total, 4,4 milhões são crianças menores de cinco anos (46,31%). Na última semana, as baixas coberturas vacinais registradas acenderam um alerta e o Ministério da Saúde decidiu prorrogar por mais uma semana a campanha. É preocupante o número de casos e mortes registrados no Brasil, o dobro na comparação com o mesmo período do ano passado.

A região Sudeste é a que tem menor cobertura vacinal contra a gripe até o momento, com 74,62%. Em seguida estão as regiões Norte (74,67%), sul (83,4%), Nordeste (86,8%) e Centro-Oeste com a melhor cobertura, de 95,4%. Entre os estados, Goiás, Amapá, Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo e Alagoas possuem cobertura vacinal contra a gripe acima de 90%. Os estados com as taxas mais baixas de vacinação contra a gripe são Roraima, com 56%, e Rio de Janeiro, com 61,1%.

Após o fim da campanha, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, a vacinação contra a gripe poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça a importância dos estados e municípios continuarem a vacinar contra a gripe os grupos prioritários, em especial crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, público com maior risco de complicações para a doença.

Além da mobilização da população, é importante o engajamento de estados e municípios, alerta o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Osnei Okumoto. “É fundamental que os gestores locais de saúde também se mobilizem para ampliar a procura pela vacina e incentivar a ida aos postos de saúde. A responsabilidade pelo sucesso da campanha é compartilhada entre os governos federal, estaduais e municipais”, destacou o secretário de Vigilância em Saúde.

Por:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...