Pará-Preso foragido de Justiça acusado de matar a sogra

João Valter Pontes de Almeida foi preso no domingo (20), na localidade de Vila Canaã, zona rural de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado. Ele estava na condição de foragido de Justiça, acusado de assassinar a sogra, em outubro de 2016, no município paraense de São Domingos do Capim.

Uma denúncia levou a guarnição policial até o endereço, onde o foragido estava escondido na localidade. Segundo o delegado Raphael Souza, a informação é de que o autor de um assassinato estava escondido na região.

Assim, os policiais militares foram até o local e o prenderam. Na Delegacia, durante averiguação da situação do preso, foi encontrado o mandado de prisão expedido contra o acusado por homicídio.

O preso foi apresentado ao delegado Raphael Souza, na Delegacia de Ipixuna, para os procedimentos cabíveis. Ele confessou o crime. Ele vai permanecer recolhido à disposição da Justiça.

Fonte: DOL.

