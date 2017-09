Pará Profissional oferece 1.345 vagas para qualificação

Entre os cursos oferecidos estão os de assistente administrativo, gerente de lojas, garçom, porteiro e vigia

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) abriu as inscrições para o preenchimento de 1.345 vagas, distribuídas em 55 cursos de Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade Qualificação Profissional, de caráter teórico-prático, dirigidos a apoiar atividades do comércio de bens, serviços e turismo, em 20 municípios, pertencentes a dez Regiões de Integração do estado do Pará.

As aulas terão início entre os meses de setembro e novembro de 2017 e serão executadas por Unidades de Ensino do SENAC/PA. Para estar aptos à matrícula, os participantes devem ter idade mínima de 18 anos completos no momento da inscrição e atender aos níveis de escolaridade e pré-requisitos exigidos no edital.

Os cursos serão realizados no âmbito do programa Pará Profissional, instituído pela Lei n° 8.427, de 16 de novembro de 2016. Entre os cursos oferecidos estão os de assistente administrativo, gerente de lojas, porteiro e vigia, assistente de operação de logística portuária, serviço de garçom e garçonete, camareira, confeiteiro, design de mechas, design de sobrancelhas e embelezamento de cílios, cortes masculinos com máquinas e muitos outros.

Serviço: Mais informações sobre o edital, anexos e municípios em que ocorrerão os cursos podem ser acessadas aqui. As inscrições podem ser encaminhadas ao e-mail prematricula.paraprofissional@sectet.pa.gov.br, juntamente com a imagem dos documentos solicitados no edital.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

