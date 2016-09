Pará recebe 1 milhão de doses para multivacinação

Entre 19 e 30 de setembro, todas as crianças menores de 5 anos, crianças de 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos devem participar da Campanha Nacional de Multivacinação 2016. O objetivo da mobilização é convocar pais e responsáveis a levarem seus filhos aos postos de vacinação, seja para iniciar o esquema de vacinal ou completar as doses que estiverem pendentes. Para todo o país, o Ministério da Saúde disponibilizou 19,2 milhões doses extras das 14 vacinas ofertadas na campanha. Ao Estado do Pará, serão enviadas 1,1 milhão de doses.

“Neste ano, estamos incluindo os adolescentes porque esse grupo prioritário é um dos apresenta uma maior resistência a se vacinar. Além disso, muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os filhos nesta faixa etária”, explicou Ricardo Barros. Segundo o ministro, com a campanha serão atualizadas 14 vacinas nesses públicos. “Isso servirá para reduzir o número de não vacinados e aumentar a cobertura vacinal nas crianças e adolescentes”, completou. É fundamental levar a caderneta para que os profissionais de saúde possam avaliar se há doses que necessitam ser aplicadas. O dia D da mobilização nacional será no sábado, 24, mas a campanha começa na próxima segunda-feira, 19, e vai até 30 de setembro. Com essa campanha, o Ministério espera a redução das doenças imunopreveníveis e diminuir o abandono à vacinação. Como a vacinação vai ser feita de forma seletiva, não haverá meta a ser alcançada.

CALENDÁRIO

19 a 30/09 – Será o período da campanha

24/09 – Será o dia D da mobilização nacional da campanha

POPULAÇÃO-ALVO DA CAMPANHA

Crianças menores

de 5 anos

Crianças de 9 anos

Adolescentes de 10 a 15 anos incompletos.

