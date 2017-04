Pará recebe 1,8 milhão de vacinas contra a gripe

O Ministério da Saúde enviou ao Pará 1,8 milhão de doses da vacina contra a gripe (Influenza) para a campanha de vacinação deste ano. A 19ª Campanha de Vacinação inicia no Estado hoje e prossegue até 23 de maio. As doses foram distribuídas aos 13 Centros Regionais de Saúde, os quais repassaram as doses aos municípios, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Até o fim da campanha, 1,6 milhão de paraenses devem ser vacinados, o que equivale a 90% do público-alvo.

A recomendação do ministério é que deverão ser imunizadas as pessoas que estiverem nos grupos mais vulneráveis, como as grávidas em qualquer período gestacional, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde das áreas pública e privada, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas aldeados, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas e detentos, além de funcionários do sistema penitenciário. Também deverão ser vacinadas as mulheres que tiveram bebês até 45 dias e os que possuem comorbidades comprovadas por laudo médico, como doenças crônicas respiratórias, do coração, com baixa imunidade, entre outras.

MUNICÍPIOS

A novidade da campanha de 2017 inclui a vacinação dos professores, tanto da rede pública e privada, dos níveis fundamental, médio e superior. Cada Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela imunização. As doses estarão disponíveis em qualquer Unidade Básica de Saúde, nas salas das Estratégias de Saúde da Família e em outros locais definidos pelas gestões municipais.

Os sintomas da gripe são febre, tosse ou dor na garganta, além de dores na cabeça, musculares e nas articulações. O agravamento pode ser identificado quando a pessoa tem falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração. O mais indicado, nesse quadro, é procurar um serviço de saúde o mais rápido possível.

Fonte:Diário do Pará.

