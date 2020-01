Pará receberá torneio internacional de robótica

O Torneio SESI de Robótica First Lego League promove uma disputa que desafia crianças e adolescentes.(Foto:Reprodução/ORM)

O Pará receberá, pela primeira vez, um dos maiores eventos de robótica do mundo. O Torneio SESI de Robótica First Lego League promove uma disputa que desafia crianças e adolescentes a encararem problemas da sociedade moderna e encontrarem soluções para estas questões. A competição amigável será realizada de 31 de janeiro a 1º de fevereiro, no SESI Ananindeua, com entrada gratuita.

A primeira edição do Torneio no Pará reunirá 22 equipes de estudantes do próprio estado, do Maranhão e do Amapá. Durante o evento, além do aprendizado na robótica em si, os alunos também são despertados para valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável.

O tema da temporada 2019/2020 do Torneio SESI de Robótica FFL é City Shaper – Construindo cidades inteligentes e sustentáveis. Ou seja, além da exibição de robôs e as tarefas das mesas de robótica, serão apresentadas soluções inovadoras para problemas enfrentados pelas cidades como, por exemplo, transporte, acessibilidade ou desastres naturais, sempre indicando melhorias para os bairros e as cidades no futuro.

