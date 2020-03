Pará registra 15 casos suspeitos do novo coronavírus; 9 foram descartados

Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) realiza os testes de checagem do novo coronavírus em pacientes do Pará — Foto: Reprodução/TV Globo

Seis casos permanecem em investigação no Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) e no Instituto Evandro Chagas (IEC).

Quinze casos suspeitos de Covid-19, o novo coronavírus, foram regsitrados no estado do Pará, dos quais nove foram descartados e seis permanecem em investigação no Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) e no Instituto Evandro Chagas (IEC). O Brasil, neste momento, conta com 25 casos confirmados em seis estados. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (9) pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Os casos considerados suspeitos são aqueles que têm febre, tosse, coriza, algum problema respiratório e história de viagem para país com transmissão local ou sustentada de Covid-19, conforme listagem de países divulgada pelo Ministério da Saúde .

“Não há necessidade de pânico, de temor ou de sair correndo para comprar máscaras ou tomar qualquer outra medida que não sejam aquelas usuais de prevenção de qualquer síndrome gripal, que são: lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel, adotar a etiqueta da tosse, cobrindo a boca e o nariz com lenço de papel ao tossir ou espirrar; evitar aglomeração de pessoas, enfim, aquelas medidas usualmente adotadas para reduzir os riscos de transmissão das doenças respiratórias”, orienta o secretário de Estado de Saúde, Alberto Beltrame.

Sobre a assistência aos pacientes, a Sespa informa que 85% dos casos são classificados como leves ou moderados, a maioria dos pacientes deve ser atendida na atenção primária nos municípios. “Nós temos treinado as equipes de Saúde da Família e da Atenção Primária dos Municípios para fazer uma abordagem correta pacientes, realizando a coleta de amostras de casos suspeitos, acondicionando-as adequadamente e provendo o transporte dessas amostras até o Lacen-PA, além, claro, de tomar os cuidados de proteção individual para que os profissionais de saúde não se contaminem na execução de seu trabalho”, disse o titular da Sespa.

