Pará registra 242 focos de queimadas nos dias 6 e 7 de setembro

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Susentabilidade do Pará (Semas) diulgou nesta quinta-feira (8) o boletim de monitoramento de queimadas e incêndios florestais no Pará. De acordo com o órgão, o estado obteve 242 focos de queimadas em 39 municípios nos dias 6 e 7 de setembro de 2016.

De acordo com o sistema de queimadas e incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as regiões sudeste, nordeste e Marajó estão classificadas como alto à crítico para o riso de incêndio.

Neste período, os municípios que obtiveram maiores registros de focos de quimadas foram Altamira, com 65 focos, Santa Maria das Barreiras, com 17 focos, São Felix do Xingu e Novo Progresso, ambos com 15 focos.

Em nota, A Sesmas informou que queimadas provocadas em florestas é considerado um crime ambiental. Quem comete este tipo de crime está sujeito ao pagamento de multa a partir de R$ 5 mil por hectare desmatado.

