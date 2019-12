Pará registra aumento de casamentos em 2018. Uniões homoafetivas disparam

O número de casamentos no Pará foi na contramão das estatísticas nacionais: cresceu em 2018 (Foto:Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Número de divórcios também caiu em todo o estado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Na contramão do comportamento nacional, os paraenses estão casando cada vez mais, segundo as Estatísticas do Registro Civil 2018, divulgadas ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em números absolutos, foram 35.952 casamentos civis entre homens e mulheres ao longo do último ano, uma média de quatro casamentos por hora.

Esse total é 6,8% superior ao montante de 2017, que anotou 33.668 matrimônios. A diferença de 2.284 casamentos entre os registros dos dois últimos anos aponta a retomada da preferência dos casais paraenses pela instituição, que sofreu em 2017 a primeira variação anual negativa (-0,9%), desde o início da série história do IBGE, em 1984.

Em todo o País, por outro lado, as uniões matrimoniais entre homens e mulheres continuam em franco declínio. Em 2018, foram registrados 1.043.947 casamentos civis, contra 1.064.489 de 2017 – uma redução de 1,9%, mantendo o ritmo dos anos anteriores: -3,7%, em 2017 e -2,3%, em 2016.

A pesquisa revela ainda uma disparada de 101% nas uniões homoafetivas no Pará, em 2018. Foram 201 casamentos entre pessoas do mesmo sexo (0,5% do total de 36.156 matrimônios), sendo 112 entre cônjuges femininos (+80,6%) e 89 do sexo masculino (+134,2%). Em 2017 foram 100 registros, com 62 uniões entre mulheres e 38 entre homens. Em todo o Brasil, foi verificado um aumento de 61,7% entre 2017 e 2018, passando de 5.887 para 9.520, sendo que os casamentos entre pessoas do sexo feminino representaram 58,4% dessas uniões.

Outra curva relevante observada no Pará foi no número total de divórcios. Passou de 8.324 em 2017 para 6.923 – uma redução de 16,8% ou menos 1.401 registros.

Por:Thiago Vilarins, da Sucursal em Brasília

