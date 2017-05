Pará registra aumento de novos empreendimentos nos quatro primeiros meses de 2017

Nos quatro primeiros meses deste ano, 3.354 novas empresas foram registradas, contra o fechamento de 1.758 empreendimentos.

Dados da Junta Comercial do Pará (Jucepa) revelam que nos quatro primeiros meses de 2017 o Pará registrou 3.354 aberturas de novas empresas, número 7% maior do registrado no mesmo período em 2016. Ainda de acordo com a Jucepa, o número de empreendimentos que fecharam no estado neste ano foi 1.758.

Segundo Cilene Sabino, presidente da Jucepa, o Pará apresenta uma relativa estabilidade econômica no período de crise, que ajuda a criar um cenário mais otimista para registrar os novos empreendedores.

“Estamos colhendo o fruto de um trabalho grande na redução da desigualdade social em nível de estado. Existe um empenho muito grande de desenvolver um trabalho motivando os empresários, para que eles saiam da clandestinidade e regularizem a situação de suas empresas”, disse Cilene Sabino, presidente da Jucepa.

