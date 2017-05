Pará registra mais de 3 mil novas empresas nos quatro primeiros meses de 2017

Dados da Junta Comercial do Pará apontam aumento de 7% em relação a 2016. Números podem estar relacionados ao registro via internet.

Nos quatros primeiros meses de 2017, foram abertas 3.354 novas empresas no Pará, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa). O aumento ficou em 7%, em relação ao mesmo período no ano de 2016.

Os dados divulgados pela Jucepa apontam quase 700 novas empresas registradas em Belém. No município de Marabá, no sudeste do estado, e em Ananindeua, na região metropolitana, o registro ficou em cerca de 220.

Os setores que mais registraram a maior quantidade de investimentos foram de comércio varejista de mercadorias em geral, construção de edifícios e no comércio varejista de produtos farmacêuticos.

Para a presidente da Junta, Cilene Sabino, o aumento pode estar relacionado às maiores facilidades de licenciamento que, desde 2016, pode ser realizado por meio da internet.

Especialistas alertam empreendedores a considerarem as variáveis para iniciar um negócio. O economista Rosivaldo Batista disse que é preciso cautela em relação aos riscos do mercado. “O empresário precisa dominar equação de custo, preço, competitividade no mercado e, também, o valor do produto ou serviço que pretende oferecer”, explica.

Segundo o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA), Fabrizio Gaglianone, a movimentação econômica, os hábitos de consumo da população e a concorrência tornam o cenário mais rigoroso, por isso é necessário conhecer tanto o mercado quanto o possível cliente.

