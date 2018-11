Pará registra o primeiro caso de prisão por importunação sexual

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ele efetuava várias chamadas de vídeo, muitas delas já desnudo, manipulando o próprio órgão sexual, em vários horários do dia, no trabalho dessas vítimas, e à noite, com suas famílias”, disse Flávia Leal, revelando que uma adolescente também foi assedia pelo acusado.

O homem preso é acusado de enviar mensagens, fotos e vídeos pornográficos, inclusive dele, a várias mulheres por aplicativo de mensagem instantânea. Ele está preso e será encaminhado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) à disposição da Justiça.

