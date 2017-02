Para Ronaldinho Gaúcho, Gabriel Jesus pode ser tornar o melhor do mundo

R10 ainda destacou a ‘frieza e habilidade’ do atacante do Manchester City

Em entrevista ao jornal britânico Mirror, Ronaldinho Gaúcho destacou algumas das características de Gabriel Jesus e falou sobre o que pensa a respeito do futuro do atacante do Manchester City.

“O Manchester City tem um jogador muito especial: Gabriel Jesus. No momento [o melhor do mundo] é o Messi. Eu sempre disse que um dia esse prêmio será do Neymar. Mas aos 19 anos [Jesus], no futuro, pode ser o Gabriel. Ele tem todos os requisitos para que isso aconteça”, disse R10, acrescentando a frieza e habilidade do ex-palmeiras como fatores de destaque.

Fonte: Notícias ao minuto.

