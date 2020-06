Para se vingar de traição da esposa, pai mata filha de 1 ano enforcada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Policia Militar, o suspeito identificado como, Diones Santos Silva, pai da criança, se entregou às autoridades. Em depoimento, ele confessou a autoria do homicídio e disse que a motivação do crime foi por vingança contra a sua esposa que teria lhe traído.

Um crime bárbaro foi registrado no município de Ariquemes, no estado de Rondônia nesta madrugada (26). O pai, para se vingar de uma suposta traição da esposa, enforcou e em seguida matou a própria filha de 1 ano e 9 meses a pauladas.

