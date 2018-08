Para se vingar do ex, mulher deixa cachorro dele sem comer um mês

Foto: Reprodução/Facebook(Justice for Champ ) – Durante esse tempo, o cão permaneceu amarrado do lado de fora da casa em que Elizabeth morava com o ex.

Elizabeth Lena James queria se vingar do ex-namorado, que havia dado um fim à relação com ela. Como ficou com o cachorro dele, a mulher de 30 anos voltou a sua fúria ao animal.

Ela deixou Champ sem comer por um mês! Durante esse tempo, o cão permaneceu amarrado do lado de fora da casa em que Elizabeth morava com o ex na Carolina do Sul (EUA).

Champ, de 1 ano e 4 meses, estava sem forças até para se levantar quando foi resgatado por voluntários da Rescue Dogs Rock NYC na semana passada.

Sob cuidados de veterinários, o cão, que tem traços de mastiff, está se recuperando bem. Já se mantém de pé e dá alguns passos. A alimentação progride a cada dia.

Elizabeth foi presa e indiciada por crueldade contra animal.

No Facebook, foi criada uma página que pede justiça para Champ.

