Pará sediará Fórum de Defensorias Públicas e Direitos LGBTI.

O papel da Defensoria nas demandas dos grupos LGBTIs, defendidas em eventos públicos, será discutido no Fórum

Incentivar o debate sobre a atuação em todo o País da Defensoria Pública nas demandas dos grupos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTIs) é o objetivo do 2º Fórum de Defensorias Públicas e Direitos LGBTI, que a Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep) promoverá, por meio da Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, em parceria com a Defensoria Pública do Pará, na próxima sexta-feira (16), a partir de 8h30.

Com o tema “Mulher, Lésbica, Cidadã”, a programação, que será realizada no auditório do prédio-sede da Defensoria Pública, em Belém, conta ainda com o apoio da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP).

Sergio Sales Pereira Lima, atual coordenador da Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero da Defensoria do Pará, ressaltou a importância do evento. “A Defensoria Pública necessita se aproximar cada vez mais dos movimentos sociais, para acolher as suas principais demandas de uma forma coletiva. Ao abrir esse canal de diálogo, a Defensoria se coloca à inteira disposição de uma efetiva garantia de direitos humanos ligados a toda comunidade LGBTI. Com isso, assumimos nosso real papel de agentes de transformação social”, afirmou.

Políticas e propostas – Pela manhã, o primeiro painel do Fórum terá o tema “Saúde da Mulher e Políticas Públicas”, sob a coordenação da terapeuta Lena Cristina Barros Mouzinho, especialista em Relações de Casais e Familiares e consultora em Desenvolvimento de Equipes, e também de João Augusto Santos, mestre em Ciência Política, presidente do PPS Diversidade Pará e militante de direitos humanos. Em seguida, será realizada a “Roda aberta ao público: construção de propostas de atuação das Defensorias Públicas brasileiras em defesa dos direitos LGBTI”.

À tarde haverá o segundo painel, com o tema “Relações Familiares sob o Aspecto Civil e Criminal”, conduzido por Janaina Oliveira, membro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT (CNCD/LGBT), que representará a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e por Nayara Bronze, integrante do Instituto Popular Eduardo Lauande e da Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL).

O encontro será encerrado com o debate sobre a atuação das Defensorias Públicas na garantia dos direitos LGBT, em outra roda aberta ao público. Os interessados em participar podem se inscrever pelo linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdty07XnBs2VvkJhiXSttQYt1tvuziwrA7yigL2xKzkNLPHzA/viewform

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...