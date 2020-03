Pará segue com 13 casos confirmados de coronavírus e mais de 100 sob análise

Casos descartados bate novo recorde – (Foto:| Reprodução)

O Pará permanece com 13 casos de coronavírus confirmados, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), nesta sexta-feira (26).

Ainda segundo a Sespa, 421 casos foram descartados e 115 casos estão em análise.

CASOS NO PARÁ

O primeiro caso foi confirmado na semana passada. O paciente é um homem de 37, que está em isolamento domiciliar. Segundo a Sespa, o paciente foi contagiado com a doença no estado do Rio de Janeiro, durante o período do Carnaval. Seu estado de saúde é estável.

O segundo caso confirmado foi de uma mulher de 36 anos. De acordo com a Sespa, a paciente esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo e, chegou a Belém no dia 14 de março.

Dois outros casos foram confirmados ontem. Uma mulher de 44 anos, que chegou em Belém no dia 16 de março após estar no Rio de Janeiro e fazer conexão em São Paulo. E um homem de 53 anos, que também chegou a Belém no dia 16 de março, após participar de um evento em São Paulo, no qual outros casos foram positivados.

O quinto caso foi confirmado no início da tarde de ontem. A paciente é uma mulher de 29 anos, do município de Marabá. Segundo a Sespa, ela estava em São Paulo e retornou ao Pará no dia 16 de março.

Dois outros casos de Covid-19 foram confirmados em Ananindeua. Segundo a Sespa, os pacientes são uma mulher de 35 anos, que esteve em São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e o esposo dela, de 42 anos. Ambos estão em isolamento domiciliar.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, também anunciou em suas redes sociais, mais dois novos casos de coronavírus no Pará. Os pacientes são uma mulher de 23 anos, de Belém, que esteve em Fortaleza e um homem, de 36 anos, também de Belém, que estava na França. Os dois seguem em isolamento domiciliar.

Ontem (27), mais quatro casos foram confirmados pela Sespa. Os pacientes são uma mulher de 24 anos, de Itaituba, que veio da Europa. A outra é uma mulher de 47 anos, de Castanhal, que veio de Fortaleza. Os outros são um casal de Ananindeua, uma mulher de 35 anos e seu esposo de 26, de Ananindeua, que estiveram em contato com o primeiro caso confirmado no município.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INF. DOL sexta-feira, 27/03/2020, 11:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...