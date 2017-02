Pará soma 8,8 mil veículos financiados em janeiro

O estado foi líder no volume de financiamentos de veículos no Norte

O Pará somou 8.840 veículos financiados em janeiro, queda de 5,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com isso, o estado foi líder no volume de financiamentos de veículos no Norte no primeiro mês de 2017.

As vendas a crédito de motos totalizaram 3.535 unidades em janeiro, colocando o estado na quarta posição do ranking nacional de financiamentos de motos, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão.

A região Norte começou o ano de 2017 com 20.832 veículos financiados, retração de 4,5% em relação a janeiro do ano passado. Deste total, os automóveis leves foram responsáveis por 13.561 das operações, enquanto as vendas financiadas de motos somaram 6.795 unidades.

O total de veículos financiados no Brasil em janeiro totalizou 401.326 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 9,2% em relação ao mesmo mês de 2016. Desse total, veículos novos somaram 129.372 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 271.954.

