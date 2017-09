Pará tem 1.790.289 pessoas com deficiência

Censo de 2010 revela que há 45,6 milhões de brasileiros com deficiência

Cerca de um quarto da população do Pará (23,6%) declara ter pelo menos um tipo de deficiência. Em números, são 1.790.289 paraenses com deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental e intelectual. Em todo o País, são 45,6 milhões, o que representa 23,9% da população. Os números são do último Censo Demográfico (2010) e foram citados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em referência ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na data de hoje.

De acordo com o censo 2010, a deficiência visual foi a que mais apareceu entre as respostas dos entrevistados do Pará e chegou a 1,4 milhão de pessoas. Pelo estudo, 19,2% dos entrevistados afirmaram ter dificuldade para enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato. Em 2000, o número de pessoas com essa dificuldade era exatamente a metade: 708 mil pessoas.

O Censo Demográfico 2010 pesquisou as deficiências visual, auditiva, mental e motora e seus graus de severidade, o que permitiu conhecer a parcela da população que é incluída nas políticas públicas específicas. A metodologia considerou os graus de severidade de deficiências das pessoas que responderam “sim, grande dificuldade” ou “sim, não consegue de modo algum”. Entre as pessoas que declararam ter deficiência visual, mais de 270 mil disseram ter a dificuldade de forma severa e 1,1 milhão afirmou que tinham dificuldade de enxergar. Mais de 15 mil informaram serem cegas.

A deficiência motora apareceu como a segunda mais relatada pela população: meio milhão de pessoas afirmaram ter algum grau do problema, o que equivale a 6,2% dos paraenses. A deficiência motora severa foi declarada por mais de 125 mil pessoas. Destas, mais de 21 mil disseram não conseguir caminhar ou subir escadas de modo algum e mais de 344 mil informaram ter grande dificuldade de locomoção.

Outros 370 mil residentes declaram ter deficiência auditiva (4,8%). A deficiência auditiva severa foi declarada por mais de 60 mil pessoas. Destas, 11 mil são surdas e 297 mil pessoas têm grande dificuldade de ouvir. A deficiência mental ou intelectual foi declarada por mais de 84 mil paraenses.

Acessibilidade

Todos esses cidadãos paraenses, com algum tipo de deficiência, convivem com outra grande limitação: viver em uma sociedade não adaptada. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) de 2014, a maioria das prefeituras não promove políticas de acessibilidade, tais como lazer para pessoas com deficiência, turismo acessível e geração de trabalho e renda ou inclusão no mercado de trabalho. Ainda de acordo com a pesquisa, dos 144 municípios do Estado, 116 (80,5%) não possuem nenhum órgão de direitos humanos voltados a políticas exclusivas para essa população.

Segundo o IBGE, as políticas de acessibilidade a espaços públicos de esporte e lazer estão presentes em 2.297 (61,1%) municípios do País. No Pará o cenário é de 80 dos municípios com políticas, programas ou ações para pessoas com deficiência (55,9%). Desses 80, 46,2% (37) com promessa de melhoria de acessibilidade a espaços públicos de esporte e lazer, 18,7%(15) com melhoria de acessibilidade de transporte público.

Outros 43,7% (35) na parte de distribuição de órteses e próteses e 35% (28) na geração de trabalho e renda ou inserção no mercado de trabalho, além de 38,7% (31) em “outros” fins. No Brasil, em 2014, 3.759 municípios (67,5% do total) possuíam algum tipo de intervenção na área dos direitos das pessoas com deficiência.

