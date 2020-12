Pará tem 12 Municípios na lista do UNICEF que receberão selo por garantia dos direitos de crianças e adolescentes

Foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório – UNICEF divulga lista dos municípios brasileiros que receberão selo por garantia dos direitos de crianças e adolescentes

Mais acesso ao pré-natal, mais bebês com registro de nascimento, mais crianças na escola, aprendendo, mais adolescentes participando ativamente das políticas públicas que impactam sua vida.

Veja lista por estado clique AQUI

Essas são algumas das conquistas dos 431 munícipios certificados com o Selo UNICEF. Eles assumiram o compromisso de colocar os direitos de crianças e adolescentes como prioridade e mudar a vida de meninas e meninos.

No Pará tem 12 Municípios Certificados- Veja Lista

Barcarena / PA

Conceição do Araguaia / PA

Jacareacanga / PA

Limoeiro do Ajuru / PA

Marituba / PA

Novo Progresso / PA

Pacajá / PA

Salvaterra / PA

Santarém / PA

São Caetano de Odivelas / PA

Tucuruí / PA

Vitória do Xingu / PA

Mais de 400 municípios de 18 estados do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira recebem, nesta terça-feira (8), o Selo UNICEF por seus avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O anúncio dos municípios certificados será realizado em um evento virtual, através do canal no YouTube, no horário das 9h45h às 11h.

O Selo UNICEF é uma iniciativa criada com o objetivo de estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Na edição 2017-2020, os municípios que recebem o Selo UNICEF se destacaram por avanços na garantia dos direitos de meninas e meninos a educação, saúde, proteção contra a violência e participação social.

Serviço

Evento de divulgação dos resultados alcançados e da lista de municípios que recebem o Selo UNICEF 2017-2020

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...