Pará tem 137 casos suspeitos do novo coronavírus em análise; 289 foram descartados

Primeira transmissão comunitária no estado foi confirmada nesta quarta-feira (25) (Foto:Agëncia Pará)

O governador confirmou a primeira transmissão comunitária no estado

O Pará tem 137 casos suspeitos do novo coronavírus em análise, divulgou o governador Helder Barbalho em pronunciamento online na noite desta quarta-feira (25). O chefe do executivo estadual informou que o total de casos descartados no estado já somam 289.

O governador também confirmou a primeira transmissão comunitária do vírus no estado. Uma mulher de 35 anos, que participou de um congresso no Rio Grande do Sul e fez conexão em São Paulo e Distrito Federal, o que propiciou o contágio do marido. Ambos os casos foram divulgados na manhã pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Ao todo, o estado já registrou sete casos confirmados da covid-19. Com os números o estado já é o quarto mais afetado na região norte pelo novo coronavírus.

Helder aproveitou a ocasião para informar que o governo distribuirá 535.700 cestas de alimentos para estudantes da rede estadual de Ensino, em um investimento de R$ 69 milhões do Governo.

Também confirmou que alunos do Fundamental e Médio de escolas em geral (públicas e privadas) terão teleaulas via TV Cultura (programa Todos em casa pela educação) a partir da segunda-feira, às 16h15.

O governador disse que ampliará o atendimento a moradores de rua de Belém nos próximos dias. A partir desta noite, o espaço Mangueirinho abrigará pessoas em situação de risco, em complemento ao que ocorre no Estádio Mangueirão desde o último final de semana.

No pronunciamento, o governador do estado também informou que 25 mil pessoas já se inscreveram no programa Fundo Esperança, que disponibiliza R$ 100 milhões para bancar micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e pessoas físicas.

25.03.20 20h19

