Pará tem 14 áreas de garimpos interditadas em setembro.

Todos os locais realizavam atividade garimperia sem a licença da Semas ou em desacordo com a lei

Pelo menos 14 áreas de garimpos foram interditadas no Estado no mês de setembro, segundo um relatório divulgado pelas Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade). As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (5).

No total foram 17 notificações para comparecimento na Polícia Civi com com autos de infração lavrados. Das áreas interditadas, 13 ficam no município de Tucumã, e uma em Ourilândia do Norte, todos no sudeste paraense. Os locais realizavam atividade garimperia sem a licença da Semas ou em desacordo com a lei.

A equipe técnica da Semas, com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e da Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema), deslocou-se para os municípios e deu início à fiscalização das atividades garimpeiras em pontos e locais previamente definidos, levando em consideração o tamanho da área e processos em tramitação acerca da lavra do ouro na secretaria.

No município de Tucumã foram interditados garimpos clandestinos nas localidades de Cacauzal, Assentamento Nega Madalena, Fazenda Sapucaia, Chácara Serrinha, Garimpo Paxiubal, Fazenda Recanto das Laranjeiras, Garimpos Manelão e Manelão III, Fazenda São Jorge, Garimpo do Rubens e Sítio Tapajás. No município de Ourilândia do Norte foi realizado um interdito na Fazenda Serra Azul.

“Em muitas áreas exploradas e em exploração existem cavas entre 15 e 40 metros de profundidade e o diâmetro da área explorada entre 50 e 200 m”, afirmou o agente de fiscalização José Augusto Mota, coordenador da ação. Segundo os integrantes da fiscalização, grande parte do comércio local existe para atender necessidades da atividade garimpeira – principal fonte de renda desses municípios -, mas está evidente que muitas áreas não estão sendo exploradas há algum tempo, devido a vegetação que cresce em seu entorno, como também ausência de pessoas e equipamentos específicos nesses locais.

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...