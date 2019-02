Pará tem 2.427 vagas em concursos abertos e salários que chegam a R$ 9 mil

São 10 certames para todos os níveis de escolaridade e nas diferentes regiões do Estado. Só a prefeitura de Tomé-Açu oferece 755 vagas (Foto: Reprodução)

No Pará, 10 editais de concursos públicos estão com inscrições abertas, e somam 2.427 vagas para todos os níveis de formação, em diversas áreas de atuação. A seleção para a prefeitura de Tomé-Açu tem o maior número de vagas, chegando a 755. Já os maiores salários que ultrapassam R$ 9 mil reais, são ofertados pela Universidade Federal do Pará (UFPA), que oferta mais de 40 vagas para docentes. Confira quais os concursos abertos, as áreas e como participar.

Concursos com inscrições abertas vagas e salários

CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES

O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” está com inscrições abertas para Concurso Público com 95 vagas para nível médio e superior, distribuídas entre as regionais de Altamira, Belém, Castanhal, Marabá e Santarém.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site Fadesp, www.portalfadesp.org.br, até 11 de fevereiro de 2019. A taxa de inscrição é de R$ 70 para funções de nível médio e R$ 80 para Superior.

Nível médio e curso profissionalizante são requisitos para quem pretende concorrer como auxiliar técnico de perícia, com ganhos de R$ 5.210,05. Há oportunidades para profissionais com formação em várias profissões. A remuneração inicial é de R$ 8.482,04. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 31 de março de 2019.

COSANPA

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está com inscrições abertas para processo seletivo que objetiva a contratação de 1 Médico com especialidade em Medicina do Trabalho. O selecionado terá remuneração de R$ 4.910,62, mais ticket alimentação de R$ 1.025,00, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico, e outros benefícios.

Os interessados devem efetuar a inscrição até o dia 8 de fevereiro de 2019, no protocolo geral, localizado na sede da COSANPA em São Brás, situada na Avenida José Bonifácio, nº 404, no setor de protocolo, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

MARINHA

O Comando do 4º Distrito Naval da Marinha da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) continua com inscrições abertas para o Processo Seletivo. As 90 vagas são para os cargos de admissão aos cursos de formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas e Curso de Adaptação para Aquaviários – Cozinheiro/ Taifeiro/ Enfermeiro/ Auxiliar de Saúde. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019. Mais informações pelo site, www.marinha.mil.br/cfs/.

PREFEITURA DE ANANINDEUA

A Prefeitura de Ananindeua recebe a partir do dia 5 de fevereiro de 2019 as inscrições para o Concurso Público de 500 vagas em todos os níveis de escolaridade. Os profissionais devem atuar em jornadas de 30h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de um salário mínimo a R$ 1.998,61 ao mês.

As inscrições podem ser feitas de 5 de fevereiro até 4 de abril de 2019, no endereço eletrônico www.cetapnet.com.br. O valor da taxa de inscrição variam entre R$ 55 a R$ 90.Os candidatos devem ser classificados por meio de prova objetiva e de títulos, cuja aplicação está prevista para o dia 5 de maio de 2019.

PREFEITURA DE MACARANÃ

A Prefeitura de Maracanã abriu concurso público que objetiva a contratação de 143 profissionais de nível Fundamental, Médio/ Técnico e Superior em diversas funções. Os servidores atuarão em carga horária de 44h semanais e receberão salários que variam entre R$ 998,00 e R$ 3 mil.

As inscrições deverão ser feitas até 20 de março de 2019, via internet, no site www.cetapnet.com.br. A taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ 55 e R$ 90. A Prova objetiva de múltipla escolha está prevista para acontecer no dia 21 de abril de 2019.

PREFEITURA DE PORTO DE MOZ

A Prefeitura de Porto de Moz, no Estado do Pará, anunciou o edital retificado para o novo concurso público com oportunidades destinadas para profissionais com formação em todos os níveis de escolaridade, com 302 vagas. Os servidores que forem admitidos podem ser lotados nas zonas rural ou urbana, com remunerações que variam de R$ 998,00 a R$ 3.156,00.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março de 2109, no endereço eletrônico www.funrio.selecao.net.br. As taxa de inscrição variam entre R$ 45,00 a R$ 65,00.

A classificação dos candidatos vai acontecer por meio de prova objetiva, que está prevista para acontecer no dia 7 de abril de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará anunciou no dia 31 de janeiro, o novo Concurso Público destinado à contratação de profissionais de nível fundamental, médio e superior, com 502 vagas para início imediato e cadastro de reserva. Os interessados em participar podem realizar as inscrições até o dia 10 de março de 2019, no endereço eletrônico www.ivin.com.br. O valor da taxa de inscrição alterna de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00 de acordo com a escolaridade da função pretendida.

Os candidatos inscritos serão classificados mediante provas objetivas e títulos. A prova objetiva está prevista para os dias 6 e 7 de abril de 2019.

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU

A Prefeitura Municipal de Tomé-Açu – PA está com inscrições abertas para o concurso público de provas e títulos, destinado ao provimento de servidores públicos para o quadro de pessoal permanente do município. Os níveis de escolaridade dos profissionais a serem contratados são: Ensino Fundamental; Ensino Médio e Superior, com 755 vagas.

As remunerações variam de R$ 998 a R$ 1.869,60.

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de fevereiro de 2019, exclusivamente no site www.institutomachado deassis.com.br. A aplicação das provas objetivas será no dia 17 de março de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) disponibiliza o Processo Seletivo que tem como intuito contratar 2 profissionais de nível superior para o cargo de Professor Substituto do Magistério Superior.

Uma das vagas é para a área de Arqueologia Histórica no Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), com regime de 40h semanais, com salários que variam de R$ 3.126,31 a R$ 4.730,99.

Também Será contratado um docente para lecionar no Campus de Oriximiná, área de Biologia Celular e Microbiologia. A carga horária a ser cumprida é de 40h semanais e o salário varia entre R$ 3.126,31 e R$ 4.730,99.

As Inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 23h de hoje, 4 de fevereiro, via internet no site da universidade www.ufopa.edu.br. A Prova Escrita para os dois cargos está prevista para acontecer no dia 11 de fevereiro de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

A Universidade Federal do Pará (UFPA) oferece 37 vagas destinadas para profissionais de nível Superior para a função de Professor, outros dois processos da instituição são para Professor da Carreira do Magistério Superior. Os salários variam de R$ 4730,99 até R$ 9.600,92. As inscrições podem ser feitas pelo www.ceps.ufpa.br.

Para realizar as inscrições que possuem taxas de R$ 180,00, os candidatos devem acessar até às 18h do dia 11 de fevereiro de 2019, o site. A primeira etapa de classificação será de Prova Escrita, Didática e Memorial, já a segunda consta de Julgamento de Títulos.

(Wesley Costa/Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...