Pará tem 225 focos de queimadas no mês de janeiro de 2017

Número é inferior ao registrado no mesmo período em 2016.

A Semas diz que o período de chuvas contribuiu para a redução.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nesta terça-feira (14) apontam que durante o mês de janeiro de 2017 foram mapeados 225 focos de queimadas no Pará.

Com base na série histórica, o quantitativo de focos de queimadas em janeiro deste ano representou a metade do esperado para época. Em relação ao mesmo período em 2016, foram quantificados 1097 focos a menos. De acordo com a Semas, a mudança das condições oceânicas e a elevação do índice de chuva esperado para o mês contribuíram para a redução dos focos de queimadas no estado neste início de ano.

De acordo com informações do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os municípios paraenses que apresentaram maior frequência de focos de queimada e riscos de incêndio florestal são: Óbidos (15 focos), Paragominas (13 focos) e Santarém (11 focos).

Segundo a Semas, queimadas provocadas em florestas é considerado um crime ambiental. Conforme consta no artigo 50 do Decreto Federal 6.514/2008 incorre em infração destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies plantadas sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, resultando em multas a partir de R$ 5 mil por hectare.

