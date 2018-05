Pará tem 51 mortes em 9 dias no interior e Região Metropolitana de Belém

A violência que assola todos os cantos do Pará não deu trégua de um final de semana a outro desde a sexta-feira (12) até ontem (20). No total, 51 vidas foram ceifadas no interior e na Região Metropolitana de Belém (RMB) conforme dados oficiais, obtidos de forma exclusiva pelo DOL, de uma fonte do primeiro escalão da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

O documento mostra que em 9 dias a matança vitimou um total de 46 homens e cinco mulheres. Uma média de mais de cinco mortes por dia.

Entre os tipos de assassinatos registrados no documento em 37 houve emprego de arma de fogo, três com arma branca, duas agressões físicas e cinco com tipo de arma não informada.

O documento mostra que a Divisão de Homicídios da Polícia Civil recebeu neste período um caso de triplo-homicídio, seis duplo-homicídios, duas mortes por intervenção policial, duas por agressão física e um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Belém e Marabá foram os municípios onde mais pessoas foram mortas sendo nove na capital paraense e seis na principal cidade do sudeste do Estado.

Em outras 23 cidades em todo o Pará foram registrados homicídios no período. São elas: Eldorado dos Carajás, Xinguara, Placas, São Félix do Xingu, Viseu, Marituba, Barcarena, Ananindeua, Benevides, Moju, Bragança, Paragominas, Altamira, Anapu, Capanema, Vigia, Uruará, Parauapebas, Baião, Salinópolis, Goianésia do Pará, Porto de Moz e Tailândia.

(Mauro Neto e Kleberson Santos/DOL)

