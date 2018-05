Pará tem 57% das crianças fora da escola, aponta IBGE

A cada 100 crianças, pelo menos 57 delas não está na educação infantil

Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2017, do IBGE, demostram que pelo menos 57% das crianças paraenses em idade escolar estavam fora da escola ou creches. No Estado, a cada 100 crianças, pelo menos 57 não frequentavam as aulas ou estavam matriculadas em creches, segundo o estudo divulgado nesta segunda-feira (21) pelo órgão.

De acordo com o IBGE, a situação é preocupante, já que a idade entre 0 e cinco anos, é essencial para formação inicial da criança. A pesquisa mostra ainda que o Pará tem 777 mil crianças de 0 e 5 anos de idade e se encontra na sétima colocação nacional na ausência de crianças na educação infantil , com 57% delas não frequentando as aulas.

Entre os motivos apontados pelos pais na pequisa, 60% deles disseram que não pretendiam matricular os filhos neste tipo de educação, seguido de problemas com distância (22%) e 6,7% devido a falta de vagas na educação infantil.

Até 2024, todas as crianças de 0 a 3 anos de idade devem estar matriculadas na pré-escola, segundo o Plano Nacional de Educação (PNE). A meta estabelece, também, que a oferta de educação infantil em creches deve ser ampliada de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do Plano.

Fonte: Portal ORM/ Foto: Igor Mota

