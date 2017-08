Pará tem ações pela Semana Mundial de Aleitamento Materno

Programação inclui ações na Santa Casa e mamaços coletivos em Belém, Ananindeua, Castanhal, Parauapebas e Altamira.

Cidades do Pará recebem ações pela 26ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, que traz o tema “Juntos apoiando a amamentação para o bem comum”. A programação no estado inclui ações na Santa Casa de Misericórdia e “mamaços” na capital e em municípios como Ananindeua, Castanhal, Parauapebas e Altamira.

Nesta sexta-feira (4) será realizada a solenidade alusiva à campanha, no auditório do Hemopa, em Belém. O objetivo da campanha é ressaltar a importância da amamentação exclusiva durante os seis primeiros meses de vida da criança, incentivar as mães a iniciar e manter a amamentação.

Profissionais experientes no assunto falarão, entre outros temas, sobre o perfil do aleitamento em Belém, as experiências bem sucedidas na Santa Casa associadas ao banco de leite humano e os trabalhos feitos por grupos religiosos engajados nessa política.

Semana de aleitamento

No Pará, a Semana Mundial de Aleitamento Materno é resultado de uma articulação entre órgãos públicos e entidades de promoção à saúde feminina com o objetivo de conscientizar o público sobre os benefícios clássicos da amamentação, incluindo o principal, que é o combate à mortalidade infantil.

Segundo Ana Cristina Guzzo, médica e coordenadora estadual de Saúde da Criança, o leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. Nele, estão contidos todos os nutrientes necessários para o correto desenvolvimento da criança, diminuindo a ocorrência de diarreias e infecções, principais causas de morte de recém-nascidos, ao mesmo tempo em que traz inúmeros benefícios à saúde da mulher, como a redução das chances de desenvolver câncer de mama e de útero.

A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde é que os bebês recebam exclusivamente leite da mãe durante os primeiros seis meses de vida. Estima-se que o aleitamento materno seja capaz de diminuir em até 13% a morte de crianças menores de cinco anos em todo o mundo.

Mas, segundo dados da OMS, apenas 38% das crianças são amamentadas exclusivamente até os seis meses de vida. A meta da Semana Mundial do Aleitamento Materno é fazer com que 50% dos lactentes sejam amamentados até 2025.

Fonte: G1 PA.

