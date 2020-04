Pará tem apenas 16 leitos de UTI vagos para tratamento da Covid-19

Leito de UTI destinado para paciente de Covid-19 em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Estado tem 104 leitos de UTI reservados, 50 estão ocupados com pacientes com o novo coronavírus e 38 suspeitos aguardando resultado de exame.

O Pará tem apenas 16 leitos de UTI vagos para tratamento de pacientes confirmados com o novo coronavírus (Sars-CoV-2), nesta quarta-feira (15), segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ao todo, o estado possui 104 leitos de UTI reservados, 50 estão ocupados com pacientes com Covid-19 e 38 suspeitos aguardando resultado de exame.

Apesar de ter 84% dos leitos ocupados, a Sespa informou que mantém uma reserva técnica de mais 31 leitos de UTI para serem montados nos hospitais de referência para tratamento da Covid-19, conforme a necessidade.

Ainda segundo a secretaria, o estado tem 756 respiradores para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), divididos entre a rede estadual e municipal de saúde pública, e aguarda 400 respiradores, monitores e outros equipamentos para montagem de novos leitos de UTI.



Leito de UTI destinado para paciente de Covid-19 em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Leitos clínicos

A Sespa informou que o Pará possui 580 leitos clínicos disponíveis, todavia 350 estão ocupados com pacientes em quadro leve ou moderado de síndromes gripais. O Governo do Estado também inaugurou dois hospitais de campanha, um em Belém, com 420 leitos; e em Marabá, com 120 leitos, que servem como suporte para tratamentos de casos menos graves da Covid-19.

No hospital de campanha da capital, por exemplo, 24 dos 420 leitos são para estabilização de pacientes que possam ter o quadro clínico agravado e precisem ser transportados em segurança para leitos de UTI na rede hospitalar de referência.



Hospital de Campanha de Belém, que funciona no Hangar Centro de Convenções. — Foto: Bruno Cecim/Agência Pará

Por Arthur Sobral, G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...