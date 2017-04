Pará tem cerca de 5 mil revendas de gás de cozinha clandestinas, aponta sindicato

Seminário ‘Passando a limpo a revenda de gás’ aborda o assunto e outras questões do setor nesta quinta-feira, 27, no MPE, em Belém.

O Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás do Pará (Sergap) estima que no estado existam cerca 5 mil revendas irregulares do produtos. Este número representa mais que o dobro de revendas autorizadas, que são cerca de 2 mil. Para tentar combater esse problema, será realizado nesta quinta-feira (27), o II Seminário Passando a Limpo a Revenda de Gás, no auditório do Ministério Público do Estado (MPE), em Belém.

A revenda clandestina de gás de cozinha e seu transporte de forma irregular colocam em risco, diariamente, a saúde e a segurança da população. O Seminário tem o objetivo justamente de esclarecer sobre os riscos da atuação irregular, debater as peculiaridades e normas que regulam a atividade e as principais irregularidades encontradas.

O evento reunirá membros do MPE; revendedores e distribuidores de gás; e servidores dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Finanças do Município, Detran e órgãos municipais de trânsito. A expectativa é reunir pelo menos 200 empresas do setor.

Fonte: G1 PA.

