Pará tem cinco casos suspeitos e 12 descartados de coronavírus

O Brasil apresenta 34 casos confirmados; 893 casos suspeitos e 780 descartados.Do último relatório, na segunda-feira, houve 9 casos novos confirmados de Covid-19 no País, com seis casos de transmissão local.

Os casos suspeitos no Norte do País são:

O Ministério da Saúde acaba de informar que o Estado do Pará registra 5 casos suspeitos de Covid-19 e tem 12 descartados. Nenhum dos estados da Região Norte apresenta casos confirmados. No entanto, a região reúne 13 casos suspeitos e 17 descartados . (Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

