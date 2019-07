Pará tem leve queda de 0,7% na produção industrial em maio

(Foto:Arquivo / Agência Brasil)-Estado foi na contramão do crescimento, que atingiu 12 dos 15 locais pesquisados

A produção industrial caiu -0,7% no estado do Pará em maio de 2019 ante maio do ano passado, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recuo mais intenso foi no Espírito Santo (-17,4%), “devido ao comportamento negativo das indústrias extrativas (minérios de ferro pelotizados ou sinterizados, óleos brutos de petróleo e gás natural)”, informou o Instituto. Minas Gerais (-2,4%) também apresentou taxas negativas.

O estado paraense esteve na contramão do crescimento, que atingiu 12 dos 15 locais pesquisados. Em São Paulo, maior parque industrial do País, a produção avançou 11,7%.

Na comparação com maio de 2018, a produção industrial nacional avançou 7,1%, como já havia sido informado pelo IBGE. O órgão destacou que esse avanço foi influenciado pelo efeito-calendário (maio de 2019 teve um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior) e pela baixa base de comparação – em maio de 2018, a atividade industrial havia recuado 6,3%, refletindo os efeitos da paralisação dos caminhoneiros.

Regionalmente, os maiores avanços ante maio de 2018 foram no Paraná (27,8%), Rio Grande do Sul (19,9%) e Santa Catarina (19,3%). Além de São Paulo, Goiás (13,9%), Pernambuco (13,6%), Bahia (12,3%) e Ceará (11,4%) também registraram taxas positivas acima da média nacional (7,1%), enquanto Região Nordeste (6,6%), Mato Grosso (5,7%), Rio de Janeiro (5,1%) e Amazonas (3,0%) completaram o conjunto de locais em alta.

Fonte:Redação Integrada com informações da Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...