Pará tem mais 337 casos e 40 óbitos por Covid-19; agora são 14.201 casos e 1.280 mortes

Homem, 70 anos, de Belém Mulher, 39 anos, de Breu Branco Mulher, 55 anos, de Breves Homem, 77 anos, de Breves Homem, 57 anos, de Canaã dos Carajás Mulher, 62 anos, de Canaã dos Carajás Homem, 71 anos, de Curionópolis Homem, 61 anos, de Goianésia do Pará Homem, 53 anos, de Itaituba Mulher, 60 anos, de Itaituba Homem, 47 anos, de Marabá Homem, 52 anos, de Marabá Homem, 63 anos, de Marabá Homem, 66 anos, de Marabá Homem, 67 anos, de Marabá Mulher, 70 anos, de Marabá Mulher, 74 anos, de Marabá Mulher, 82 anos, de Marabá Homem, 83 anos, de Marabá Homem, 89 anos, de Marabá Homem, 90 anos, de Marabá Homem, 60 anos, de Maracanã Mulher, 64 anos, de Monte Alegre Homem, 36 anos, de Parauapebas Mulher, 38 anos, de Parauapebas Homem, 47 anos, de Parauapebas Homem, 67 anos, de Parauapebas Mulher, 71 anos, de Parauapebas Mulher, 73 anos, de Parauapebas Homem, 47 anos, de Rondon do Pará Mulher, 57 anos, de Tucuruí Homem, 57 anos, de Tucuruí Homem, 58 anos, de Tucuruí Homem, 62 anos, de Tucuruí Homem, 67 anos, de Tucuruí Mulher, 69 anos, de Tucuruí Homem, 71 anos, de Tucuruí Mulher, 75 anos, de Tucuruí Mulher, 78 anos, de Tucuruí Homem, 86 anos, de Tucuruí

Os detalhes sobre os pacientes positivados estão disponíveis no site de monitoramento da Sespa. De acordo com o boletim, os mortos pela doença são:

Marabá e Tucuruí registram juntas 21 dessas mortes e a maioria dos casos está na região metropolitana.(Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso) A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou mais 337 casos e 40 óbitos da Covid-19, no início da noite deste domingo (17). Marabá e Tucuruí registram juntas 21 dessas mortes e a maioria dos casos está na região metropolitana. Agora o Pará tem 14.201 casos, sendo 8.938 pacientes recuperados. O número de óbitos chegou a 1.280 óbitos. Ainda há 383 exames em análise e 4.664 casos descartados.

