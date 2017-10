Pará tem mais da metade da população vivendo em favelas

Segundo informações divulgadas em estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), as cidades onde os habitantes mais vivem em favelas são: Belém, Ananindeua e Marituba.

Belém entra na lista como a quarta cidade e capital com maior proporção de pessoas morando em favelas do país. São 758 mil vivendo em favelas. Em Ananindeua, mais de 200 mil pessoas ocupam esse espaço informal, o que corresponde a mais de 60%.

Enquanto isso, Marituba é o segundo maior município que concentra mais de 77% de moradores em favelas, muito mais do que a realidade vivida na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.

De acordo com o gerente de recursos naturais do Ibge, Pedro Edson Bezerra, as características de formação de favelas entre as três cidades são muito parecidas. Ele ressalta também que “a concentração de favelas é tão grande nestas cidades que é absolutamente comum encontrar condomínios de luxo rodeados por invasões.”

