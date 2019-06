Pará tem mais de 190 mil crianças e adolescentes em condições de exploração de trabalho

(Foto:Cristino Martins) -= TRT 8ª Região lança campanha contra o Trabalho Infantil e busca parceria para acabar com essa prática

A Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (TRT8), em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), realiza uma Blitz da Conscientização contra do Trabalho Infantil neste dia 12 de junho em Belém, Ananindeua, Barcarena e Paragominas.

O objetivo é contribuir para conscientizar a sociedade sobre os prejuízos do trabalho infantil e a necessidade de não se estimular esse tipo de atividade que cada vez mais coloca crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, gerando evasão escolar, destruindo sonhos e perpetuando a pobreza.

Confira a reportagem especial do repórter Celso Freire:

Segundo pesquisa do IBGE-PNAD (2017), divulgada em junho de 2018, embora tenha havido redução no índice de trabalho infantil em torno de 5%, o Brasil ainda registra 2.551.000 trabalhadores considerados infantis, com maior concentração entre os adolescentes de 14 a 17 anos (2.040.000), faixa etária na qual também se registra o maior índice de abandono ou evasão escolar, com reflexos na elevação da taxa de consumo de drogas e de violência envolvendo esse mesmo público.

Registra-se, ainda, um aumento considerável no índice de trabalho de crianças de 5 a 9 anos, o que vem sendo observado nas ruas de todas as cidades, nos semáforos e na área internas dos transportes coletivos, onde as crianças e os adolescentes costumam realizar atividade de venda ambulante, o que justifica uma ação específica no dia 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o trabalho infantil, voltada para essa situação.

Por:Celso Freire

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...