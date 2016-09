Pará tem o pior saneamento do Brasil

Um estudo nacional comprova o que todo cidadão paraense já sabe. O Estado tem um péssimo serviço de saneamento básico. Na verdade, o Pará tem a pior empresa estatal de saneamento do Brasil: a Cosanpa. Quem afirma é o Instituto Trata Brasil, que todo ano elabora o ranking do saneamento das cidades brasileiras. A pesquisa mais recente, concluída no ano passado, indica que a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) é reprovada em todos os itens pesquisados, como fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, investimentos e perdas.

Por isso, a Cosanpa ficou em último lugar no ranking nacional. Tem mais: Belém, Ananindeua e Santarém aparecem no estudo como tendo “pouco ou nenhum avanço” na área de saneamento.

ABISMO

A lentidão com que avançam os serviços de água, coleta e tratamento de esgotos no Pará impõe um abismo entre a situação ideal – a tão sonhada universalização dos serviços -, principalmente quando comparados com outras unidades federativas, até mesmo do Norte e Nordeste do País. De acordo com o presidente do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, a universalização não acontecerá sem um maior engajamento e comprometimento dos governos Federal,

estaduais e municipais.

CHOVEM RECLAMAÇÕES

Moradores da WE 75, no conjunto Cidade Nova 6, em Ananindeua, têm convivido com o transtorno e desperdício de água limpa, por causa de um vazamento na tubulação da água encanada que se rompeu embaixo da terra e emergiu para o asfalto, deixando a rua alagada. Ontem pela manhã, a Companhia de Saneamento do Pará solucionou um dos vazamentos, mas poucos metros à frente, na mesma rua, o segundo não foi resolvido. De acordo com a dona de casa Maria Campos, 55 anos, há pelo menos 4 meses que a tubulação estourou e por causa disso a rua alaga. Segundo ela, há 2 meses uma equipe da Cosanpa esteve no local para fazer fotos, e não retornou. Maria afirmou que não faltou água nas torneiras, mas o desperdício de água limpa é entristecedor. “Estamos vendo a falta de água em alguns lugares do Brasil. Enquanto isso, aqui temos este desperdício”, lamentou.

105 MILHÕES VIVEM SEM ESGOTO

Presidente do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos lembra que, em todo o Brasil, mais de 105 milhões de pessoas não são beneficiadas com a coleta de esgoto. “Temos a certeza de que o País está muito longe do ideal”, diz. Ele destaca que apenas 37,5% do esgoto é tratado no Brasil.

“A maior parte do esgoto é jogado na natureza, sem nenhum tratamento”.

(Luiza Mello/Diário do Pará)

