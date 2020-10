Pará tem o primeiro caso de prisão em flagrante por maus tratos a animais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os animais foram resgatados após a prisão em flagrante do acusado pelas agressões Os animais foram resgatados após a prisão em flagrante do acusado pelas agressões (Reprodução/Au Family)

O criminoso foi preso e autuado em flagrante nos termos do art. 32, parágrafo 1ºA da Lei 9.605/98, com a alteração dada pela lei 14.064/2020 e art. 29 do mesmo diploma legal”, informou a Polícia. Ismael Lisboa de Souza aguarda, agora, por decisão judicial. Os animais estão sob os cuidados de Associação Protetora dos Animais em Vila dos cabanos.

