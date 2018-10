Pará tem oito escolas semifinalistas em premiação nacional

O objetivo do prêmio é identificar, estimular e dar visibilidade aos projetos que contribuem para garantir o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.(Foto:Ilustrativa-/reprodução Internet)

Os municípios de Belém, Marabá, Curuça e Melgaço estão entre os semifinalistas do Prêmio Itaú-Unicef. Realizado há 23 anos, o objetivo do prêmio é identificar, estimular e dar visibilidade aos projetos que contribuem para garantir o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 2017 a iniciativa “Aluno Repórter – A Imprensa na Escola”, do município de Bragança, nordeste paraense, foi a vencedora da 12ª edição do prêmio na categoria pequeno porte.

Foram selecionados os projetos de “Irupé – Espaços de Cidadania”, da escola Lar Fabiano de Cristo, “Harmonia” da Sociedade Beneficente e Cooperativista Cristo Redentor, “Pororoca Literária” do Espaço Cultural “Nossa Biblioteca” de Belém. Projeto “O Batuque do Curimbó Mirim” da organização Raízes para o Futuro de Curuça, “Projeto: A vida é um Espetáculo” do Lar Fabiano de Cristo, “Gira Sol” do Instituto Transformance: Cultura & Educação, do município de Marabá. Projeto “Escola de Esportes: No Esporte com Valores – Educação e Promoção Social para a Juventude!” da Associação de Praticantes de Handebol do Marajó, do município de Melgaço.

Na categoria parceria em Ação o projeto “Construindo um Bairro de Leitores” a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão de Igarapé Miri representa a capital.

Nesta fase, foram selecionados 60 projetos na categoria OSC em Ação e 40 na categoria Parceria em Ação. Cada OSC receberá o valor de R$ 20 mil, já as parcerias receberão R$ 40 mil, sendo R$ 20 mil para a OSC e R$ 20 mil para a escola. Desde 1995, o prémio já recebeu mais de 17 mil inscrições, premiando iniciativas em 1.752 cidades do país.

