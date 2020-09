Pará tem quase 700 ocorrências de incêndios e curtos são principais causas

Só na Grande Belém foram registrados 412 ocorrências de incêndio só este ano. | Foto:Reprodução

Apenas este ano, cerca de 669 ocorrências de incêndios em imóveis foram registradas no estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. As informações são do portal O Estado.Net.

Desses registros, 412 foram na Região Metropolitana de Belém, seguido por Santarém, Marabá, Altamira e Castanhal, que registraram 34, 30 e os dois últimos cerca de 25 ocorrências, respectivamente.

E a previsão, segundo os Bombeiros, é que esses números aumentem. A estimativa na RMB é de um aumento de 2,74% no número de casos em relação ao ano passado. Já em Santarém, a estimativa é de um aumento de 9,68%.

CAUSAS

As principais causas de incêndio, apontadas pelo Corpo de Bombeiros, estão relacionados aos chamados fenômenos termoelétricos em aparelhos eletro/eletrônicos, como curto-circuito, sobrecarga de energia e instalações elétricas em mau estado de conservação.

Vale lembrar que além dos cabos elétricos, que podem ficar deteriorados com a ação do tempo, há também a necessidade de cuidados com alguns hábitos do dia a dia, que podem causar prejuízos e acidentes graves. Um deles é o uso de ‘benjamins’ com vários aparelhos ligados, que pode causar superaquecimento e incêndios, por exemplo.

Veja algumas dicas para prevenir:

– Usar protetores de tomadas sempre que estiverem fora de uso para evitar a exposição de crianças pequenas ao risco de contato com a eletricidade.

– Desligar o disjuntor no quadro de distribuição, antes de qualquer serviço que envolva o contato com a eletricidade em casa.

– Não fazer uso de eletrodomésticos e/ou eletroeletrônicos conectados à tomada durante tempestades e vendavais.

– Manter sempre limpos os ventiladores para que não haja acúmulo de resíduos, travando e gerando superaquecimento do aparelho

– Evitar o uso permanente de benjamins, extensões e ts, preferindo a instalação de novas tomadas.

– Chamar sempre um profissional qualificado, que entenda os perigos e riscos da eletricidade, para realizar serviços no imóvel.

– Ao sair de casa, trancar as portas de todos os cômodos, pois caso ocorra um incêndio, na ausência de pessoas, as portas servirão como barreiras, retardando a propagação do incêndio. Em casos de incêndio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente, pelo número 190 ou

Com informações do portal O Estado Net

