Pará tem queda que no desemprego no segundo trimestre, diz pesquisa

Estado paraense tem a 10ª menor taxa de desemprego entre as 27 unidades da federação

O Pará foi um dos 11 estados brasileiros com queda na taxa de desemprego neste segundo trimestre de 2017, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do (IBGE). Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (17) e se referem aos meses de abril, maio e junho.

Em comparação ao primeiro trimestre, cerca de 512 mil pessoas estava sem emprego no Pará, o que equivale a uma taxa de 13,8%. Agora, 84 mil pessoas conseguiram sair das estatísticas do desemprego. A taxa, neste trimestre, é de 11,4%, com 428 mil pessoas. As menores incidências estão com Santa Catarina (7,5%), Rio Grande do Sul (8,4%) e Mato Grosso (8,6%).

Na região norte, os números caíram de 14,2% para 12,5%. No nordeste, foi registrado recuo de 16,3% para 15,8%. Já no centro-oeste, os números caíram de 12% para 10,6%; seguido do sudeste, de 14,2% para 13,6% e região sul, de 9,3% para 8,4%.

De acordo com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, “nos estados onde houve aumento da desocupação não foram geradas vagas suficientes para dar conta do crescimento da procura pelo emprego”.

