Pará tem se tornado uma nova rota para o tráfico internacional de drogas, segundo a PF

Especialistas dizem que nos últimos seis meses, o Brasil passou a desempenhar um papel fundamental no mercado internacional da droga, sobretudo da cocaína. Os rios do Pará são uma rota importante para escoar o que vem dos países vizinhos.

Porto de Vila do Conde tem se tornado rota do tráfico de drogas, segundo a PF

O Porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do estado tem atraído redes criminosas e se tornado uma nova rota do tráfico de drogas na região, segundo a polícia federal. No final de semana, uma operação apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no município. No Pará, além da capital, os municípios de Juruti, Abaetetuba, Vigia, Barcarena e Santarém são considerados estratégicos para o tráfico internacional de drogas.

As buscas para prender os integrantes da quadrilha que fugiram de barco continuam. No sábado (25) duas pessoas foram presas em flagrante – um paraense e outro do Suriname, que já tinha sido preso por tráfico de drogas no Ceará, em 2000. A quadrilha já estava sendo monitorada há um mês, depois de um alerta emitido pela agência americana de combate às drogas.

Os criminosos levaram parte da droga, mas a PF apreendeu mais de 1.558 kg de cocaína no final de semana. Segundo geógrafos, o porto de Vila do Conde se tornou um nó importante para as redes do tráfico de drogas a nível regional e acaba sendo uma rota nova em função que existe uma necessidade de usar o porto como local de fluidez da droga.

Segundo as investigações, a quadrilha estava em uma casa em Vila dos Cabanos. A apreensão aconteceu próxima à praia do Caripi momentos antes do embarque. De acordo com a PF, pela quantidade de drogas e pelas características das embarcações que estavam encostadas na beira do rio, os traficantes não conseguiram ir muito longe.

Ainda segundo a PF, um outro navio deveria estar aguardando para receber a carga. Os traficantes usaram símbolos para identificar a droga. Os desenhos segundo a polícia, são para identificar o local de origem da droga, o que está sendo investigado. O destino seria a europa.

Especialistas dizem que nos últimos seis meses, o Brasil passou a desempenhar um papel fundamental no mercado internacional da droga, sobretudo da cocaína. Os rios do Pará são uma rota importante para escoar o que vem dos países vizinhos. Grande parte da droga que entra no estado é distribuída nas regiões sul e sudeste do país e também abastece o mercado europeu.

“Isso também vem fazendo com que o interesse de grupos organizados no crime ou de facções criminosas esteja maior pelo controle dessas rotas e o controle de determinadas porções territoriais como acontece nos últimos anos” afirma o geógrafo, Aiala Colares.

No Pará, além da capital, os municípios de Juruti, Abaetetuba, Vigia, Barcarena e Santarém são consideradas estratégicas para o tráfico internacional de drogas. Em Vigia a polícia apreendeu em dezembro de 2015, um submarino com capacidade de transportar até 30 toneladas de drogas.

