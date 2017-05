Pará tem três irregulares para cada vendedor autorizado de gás de cozinha

Revendedores autorizados mantêm trabalhadores uniformizados

Com uma estimativa de três irregulares para cada revendedor autorizado de gás de cozinha, o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado do Pará (Sergap) garante que na época junina, em que há tendência de aumento na necessidade de reserva de botijões, por conta das comemorações, quermesses e preparo de comidas típicas, é importante lembrar cuidados básicos de manuseio dos recipientes, de modo a garantir a segurança nas residências e e outros espaços.

No Pará, onde atuam 2.200 revendedores autorizados, são comercializadas 23 mil toneladas de gás de cozinha por mês para residências e pontos comerciais. O presidente do sindicato, Francinaldo Oliveira, lembra a necessidade de manter as reservas em áreas ventiladas, para diminuir os riscos de incêndio e explosão dos botijões ainda não usados, e verificar as condições do fogão, da mangueira, do registro e das conexões, assim como os prazos de validade, já que a mangueira e o registro devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Oliveira alerta ainda que é importante saber quem são os fabricantes dos produtos, responsáveis pela assistência técnica obrigatória. O cliente pode ligar em caso de vazamento, peso inferior a 28 quilos (13 de gás mais 15 de embalagem) e recusar o recebimento em caso de botijão velho, com má aparência ou vencido. “Na hora da entrega o lacre e o rótulo devem dizer o dia em que foram engatados”, esclareceu.

Segundo ele, os revendedores autorizados mantêm trabalhadores uniformizados e identificados. “O consumidor deve exigir o cupom fiscal, onde há contatos do fornecedor, para ter essas garantias e a de que não está comprando de fornecedor não autorizado ou clandestino”, ressaltou. Se não for bem atendido pelo fornecedor, o consumidor pode denunciar para a Agência Nacional do Petróleo, pelo telefone 0800 900 267. Boa parte dessas orientações constam da Norma Brasileira Reguladora nº 8613/99, do Inmetro.

Segundo o subtenente Portela, especialista do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o uso do gás é durante as festas de junho, mas os cuidados devem ser de rotina. “Como há muitas ocorrências em restaurantes e residências, principalmente na hora da troca do produto, a orientação é ter cuidado ao instalar botijão novo, fazendo teste com espuma de sabão neutro líquido, sem usar fogo para testar, e ascender primeiro o palito, depois o forno. Se sair de casa por mais de 24 horas, é importante desligar o registro e se tirar férias prolongadas, é preciso desconectar o registro do botijão”, destacou.

Ainda segundo Portela, nas situações em que há vazamento com fogo é preciso retirar as pessoas do local, tentar fechar o registro para depois tentar a eliminação do fogo com extintor, água ou toalha encharcada. Nas ocorrências sem fogo, consideradas mais perigosas, deve-se evitar acender fósforo ou isqueiro, atender celular, ligar ventilador ou acionar interruptor de luz. É preciso abrir as portas e janelas e transportar o botijão de gás para lugar arejado, fora da casa, deixar vazar e ligar para o telefone 193 (ligação gratuita), do Corpo de Bombeiros para fazer atendimento.

Portela afirma que a mangueira e o registro do gás têm validade de cinco anos pelo fabricante e devem ser sempre trocados, de acordo com indicação das datas que constam nos produtos. Além disso, ele reforça que a mangueira não pode encostar no forno, pois o comprimento máximo do produto é de 80 centímetros.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...