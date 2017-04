Pará tem uma rede de carne clandestina.

O Pará tem um rebanho bovino de 20,1 milhões de cabeças e bubalino de 491 mil e 122 animais. O Estado é um dos principais produtores nacionais de carne bovina e de exportação de boi vivo. Em 2016, o Pará enviou 835.349 animais para Estados brasileiros e outros 167 mil para países como a Venezuela, Turquia, Angola e Iraque. As informações são da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que atesta a boa qualidade e o bom conceito do produto na comunidade nacional. Contudo, ainda há um grande número de produtores ilegais que abastecem uma rede de fornecimento de carne de má qualidade, sobretudo no interior paraense, embora essa carne também chegue a Belém, procedente de uma prática criminosa que envolve do abate à comercialização.

